元大関・魁皇、亡くなった弟弟子・戦闘竜さんの思い出「やらかす事の多い奴で…」
浅香山部屋の公式インスタグラムが1日にオフショットを更新。元大関・魁皇こと親方の浅香山博之が1月29日に亡くなったアメリカ出身の弟弟子・戦闘竜さんを追悼した。
【別カット】現役時代の2ショットも
公式インスタグラムが投稿したのは親方と戦闘竜さんが並んだオフショット。複数公開されている写真には、力士を引退した2人の姿や現役時代の2ショットも収められている。
投稿の中で親方は「戦闘竜ヘンリー…手の掛かる子ほど可愛い!?そのままのとおり弟弟子でした…」とつづり「やらかす事の多い奴で…その度に叱ったり、当時はまだ殴りつけたりと、そんな時代でした。そんな時ほどヘンリーはキラキラした目でまるで子犬のように私を見つめてきて…そうするとなぜか怒れなくなって…というそんな時間を何年も一緒に過ごして来ました」と振り返った。
また「そんなアイツがいなくなってしまう事なんて全く思いもしませんでした。今日、やっと会えたヘンリーはまるで眠っているようで、安らかで…でも、あのキラキラした目で私を見てくる事はありませんでした。長く闘病してきたヘンリー、お疲れ様。今頃…大好きだったお父さんと会えてるな。心より冥福を祈って…。合掌」と56歳の若さで亡くなった弟弟子を偲んだ。
引用：「浅香山部屋」公式インスタグラム（@asakayamabeya）
