MLBとWBCの公式インスタグラムは日本時間2日、メッツのフアン・ソト選手がWBCのドミニカ共和国代表として出場することを発表しました。

過去には、パドレスやヤンキースなどでもプレー経験があるソト選手。ヤンキースでプレーした2024年シーズンは、157試合に出場して41本塁打、109打点、打率.288でヤンキース攻撃陣の中心としてリーグ制覇に大きく貢献しました。

さらにソト選手は2025年シーズン大谷翔平選手を抑え、メジャー史上最高額となる15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)でメッツに移籍。移籍1年目の昨シーズンは、160試合の出場で43本塁打、105打点、打率.263を記録。38盗塁と出塁率.396はナ・リーグトップの成績となりました。

ドミニカ共和国の代表は、これまでにドジャースとワールドシリーズを戦ったブルージェイズの柱ウラジーミル・ゲレロJr.選手やイチロー氏の愛弟子であるマリナーズのフリオ・ロドリゲス選手、パドレスのフェルナンド・タティスJr.選手ら強打者が出場を発表。ソト選手の加入によって、ドミニカ共和国の打線がさらに厚みを増しそうです。2013年の第3回以来の優勝を狙います。