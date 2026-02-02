『キャプテン翼』全話無料公開中 ブルーロック、アオアシも続々解放 サッカーレジェンドマンガが集結
サッカーマンガの金字塔『キャプテン翼』（高橋陽一／集英社）が、電子コミックサービス「LINEマンガ」で全話無料公開されている。明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕を記念した企画で、2月1日から7日までの1週間限定。日本サッカーの原点とも言える作品を皮切りに、人気サッカーマンガが次々と無料公開される大型キャンペーンが進行中だ。
【画像】清楚系美人！大人の女性に…翼くんと結婚した早苗ちゃん
1980年代に誕生した『キャプテン翼』は、日本のみならず世界のサッカーシーンにも影響を与えてきたレジェンド作品。多くのプロ選手が「サッカーを始めたきっかけ」と語る存在で、今回の全話無料公開は、2月6日に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグを盛り上げる「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」企画の第1弾として実施される。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、2026／27シーズンのシーズン移行を前に、Jリーグが「次の100年」に向けた理念と歩みを発信するために行う特別な開幕大会だ。
この大会の開幕と連動し、LINEマンガでは「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」を展開。現在はキャプテン翼』が全話無料で楽しめるほか、現代サッカーを描く人気作も順次ラインナップに加わる。
第2弾として2月6日からは、『ブルーロック』（金城宗幸/ノ村優介／講談社）が初の50話無料公開を実施。さらに第3弾として、2月16日からは『アオアシ』（小林有吾／小学館）が132話無料公開される。
また、Jリーグでは開幕記念施策として、『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』とコラボレーションした特製ブランケットを制作。全60クラブ分とJリーグ版を含む計61種類、合計約76万枚を、2月から3月にかけて行われる対象試合で来場者に配布する。
明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕とともに、サッカーレジェンドマンガが一斉に無料公開される今回の企画は、日本サッカー文化を多面的に楽しめる機会となりそうだ。
■「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」概要
・第1弾『キャプテン翼』：2026年2月1日（日）〜2026年2月7日（土）
・第2弾『ブルーロック』：2026年2月6日（金）〜2026年2月19日（木）
・第3弾『アオアシ』：2026年2月16日（月）〜2026年3月1日（日）
【画像】清楚系美人！大人の女性に…翼くんと結婚した早苗ちゃん
1980年代に誕生した『キャプテン翼』は、日本のみならず世界のサッカーシーンにも影響を与えてきたレジェンド作品。多くのプロ選手が「サッカーを始めたきっかけ」と語る存在で、今回の全話無料公開は、2月6日に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグを盛り上げる「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」企画の第1弾として実施される。
この大会の開幕と連動し、LINEマンガでは「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」を展開。現在はキャプテン翼』が全話無料で楽しめるほか、現代サッカーを描く人気作も順次ラインナップに加わる。
第2弾として2月6日からは、『ブルーロック』（金城宗幸/ノ村優介／講談社）が初の50話無料公開を実施。さらに第3弾として、2月16日からは『アオアシ』（小林有吾／小学館）が132話無料公開される。
また、Jリーグでは開幕記念施策として、『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』とコラボレーションした特製ブランケットを制作。全60クラブ分とJリーグ版を含む計61種類、合計約76万枚を、2月から3月にかけて行われる対象試合で来場者に配布する。
明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕とともに、サッカーレジェンドマンガが一斉に無料公開される今回の企画は、日本サッカー文化を多面的に楽しめる機会となりそうだ。
■「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」概要
・第1弾『キャプテン翼』：2026年2月1日（日）〜2026年2月7日（土）
・第2弾『ブルーロック』：2026年2月6日（金）〜2026年2月19日（木）
・第3弾『アオアシ』：2026年2月16日（月）〜2026年3月1日（日）