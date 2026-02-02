『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.7川瀬もえ「どこの輪の中にいてもいつだってヒロインだった」
「ABEMA」は、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
【写真】デコルテあらわ！オフショルを着こなす川瀬もえ
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと9日となったきょうは、もえ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
川瀬もえです。32歳です。タレントとレースクイーンをやってます。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
物心ついた時が幼稚園のはじめぐらいなのですが、その時から「わたしって、ずっとヒロインでいるな」っていう自覚はありました。どこの輪の中にいても「いつだってヒロインだな」っていう感覚で生きてきたので。
逆に、「今がモテ期」とか特定した感覚がないです。もういつも、全員が私を好きだし。その場の中心で、いわゆる“ヒロインポジション”みたいなものに絶対になってしまうのは、小さい時から変わらずですね。小中高もずっとヒロインでした。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
当然見た目もありますけど、やっぱり人への配慮とか思いやりもそうだし、なんか場を華やかにしたりとか、いろんな面ですごく目立つんでしょうね。どうしても目立ってしまう。
でも、普段から心がけているのはやっぱりみんながいい気持ちになるようにしたいということ。みんなが楽しいのがいいなと思うので。逆に、自分のお気に入りがいたとして、そのお気に入りにばっかりべったりアタックしたりとか、贔屓したりとか、そういうことは絶対しないです。どんな時も本当に平等主義ですね。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
永尾まりやちゃんですかね。自分自身とも似てるんですよ、系統が。聞き上手な感じとかスタンスが似ていて。だからすごく彼女のことが理解できるし、似てるからこそどう戦ったらいいんだろうなっていうのはあったかもしれないです。
実際まりやちゃんの戦い方は、見ていてすごく賢いなと思いました。私は結構もう当たって砕けろタイプなんですよ。でも、まりやちゃんはもっとしたたかというのかな。私よりうわてかなと思います。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
私は“高嶺の花”に見えて、中身が結構ポンコツだったりとか、実はめっちゃ人間らしかったりするんですけど…。完璧に見えるのに、実際は全然完璧じゃない私を笑ってくれる人が好きで。失敗を笑い飛ばしてくれたり、安心感をくれる人が好みですね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
趣味がパズルなのですが、パズル好きっていうのを一時期どこかのコミュニティで言っていたら、その後に会うすべての男性がパズルを買ってきちゃって。私の手元にパズルがいっぱい集まって、家中にパズルが山積みになっちゃったことがあります（笑）。1000ピースの大きなやつからキャラクターものまで、多種多様なパズルがまだ手付かずでおうちにストックされています（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
全力で恋愛している必死な姿もそうなのですが、人間というか、見た目とは反して「あ、意外とこんなとこあるんだ」っていう部分が見られると思います。普段なかなかお伝えできていないところがたくさん出ているといいなと思っているので、私の人間みとか、人間くささを見て面白がっていただけたらいいなと思っています。
【写真】デコルテあらわ！オフショルを着こなす川瀬もえ
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと9日となったきょうは、もえ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
川瀬もえです。32歳です。タレントとレースクイーンをやってます。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
物心ついた時が幼稚園のはじめぐらいなのですが、その時から「わたしって、ずっとヒロインでいるな」っていう自覚はありました。どこの輪の中にいても「いつだってヒロインだな」っていう感覚で生きてきたので。
逆に、「今がモテ期」とか特定した感覚がないです。もういつも、全員が私を好きだし。その場の中心で、いわゆる“ヒロインポジション”みたいなものに絶対になってしまうのは、小さい時から変わらずですね。小中高もずっとヒロインでした。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
当然見た目もありますけど、やっぱり人への配慮とか思いやりもそうだし、なんか場を華やかにしたりとか、いろんな面ですごく目立つんでしょうね。どうしても目立ってしまう。
でも、普段から心がけているのはやっぱりみんながいい気持ちになるようにしたいということ。みんなが楽しいのがいいなと思うので。逆に、自分のお気に入りがいたとして、そのお気に入りにばっかりべったりアタックしたりとか、贔屓したりとか、そういうことは絶対しないです。どんな時も本当に平等主義ですね。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
永尾まりやちゃんですかね。自分自身とも似てるんですよ、系統が。聞き上手な感じとかスタンスが似ていて。だからすごく彼女のことが理解できるし、似てるからこそどう戦ったらいいんだろうなっていうのはあったかもしれないです。
実際まりやちゃんの戦い方は、見ていてすごく賢いなと思いました。私は結構もう当たって砕けろタイプなんですよ。でも、まりやちゃんはもっとしたたかというのかな。私よりうわてかなと思います。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
私は“高嶺の花”に見えて、中身が結構ポンコツだったりとか、実はめっちゃ人間らしかったりするんですけど…。完璧に見えるのに、実際は全然完璧じゃない私を笑ってくれる人が好きで。失敗を笑い飛ばしてくれたり、安心感をくれる人が好みですね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
趣味がパズルなのですが、パズル好きっていうのを一時期どこかのコミュニティで言っていたら、その後に会うすべての男性がパズルを買ってきちゃって。私の手元にパズルがいっぱい集まって、家中にパズルが山積みになっちゃったことがあります（笑）。1000ピースの大きなやつからキャラクターものまで、多種多様なパズルがまだ手付かずでおうちにストックされています（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
全力で恋愛している必死な姿もそうなのですが、人間というか、見た目とは反して「あ、意外とこんなとこあるんだ」っていう部分が見られると思います。普段なかなかお伝えできていないところがたくさん出ているといいなと思っているので、私の人間みとか、人間くささを見て面白がっていただけたらいいなと思っています。