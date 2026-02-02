くら寿司、「mofusand」と初コラボで限定グッズ続々 寿司コスチューム姿を描き下ろしほか
回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は6日から期間限定で、人気キャラクター「mofusand」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。
【画像】くら寿司×mofusand、コラボ商品＆限定グッズ（一覧）
「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅの氏が手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNSを中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれている。
初のコラボキャンペーンでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューを発売する。商品にはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっている。
また、期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れると、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」のゲーム動画がコラボ仕様となり、可愛いにゃんこたちが登場する。くら寿司でしか見られないオリジナルアニメーションが楽しめる。
さらに、その「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司限定の特別な景品がもらえる。キーホルダーとして使用できるラバーチャームは、にゃんこたちがくら寿司の人気商品「熟成まぐろ」や「サーモン」、「えび天手巻き（一貫）」などのコスチュームを着た描き下ろしの限定デザイン。そのほか、可愛くデザインされたアクリルステッカーや、くら寿司の商品と一緒ににゃんこたちが描かれている缶バッジなどオリジナルグッズがもらえる。
さらに第1弾（2月6日（金）〜）、第2弾（2月20日（金）〜）の計2回にわたり、税込2500円の会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームをプレゼントする。数量限定のため、無くなり次第終了。
