『第68回グラミー賞』ビリー・アイリッシュ「WILDFLOWER」が年間最優秀楽曲賞を受賞「ここにいるみんなが行動を起こすことを望みます」
日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で、ビリー・アイリッシュ「WILDFLOWER」が『年間最優秀楽曲賞』を受賞した。
受賞したビリーは、「このカテゴリーのノミニーは偉大で、受賞できたことが信じられません。そもそも盗まれたこの国において、違法な人間なんているのでしょうか。今何を言うべきか、本当に難しいけれどここにいるみんなが声を上げ抗議をし、行動を起こすことを望みます。本当にありがとうございます」と語った。
