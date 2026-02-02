ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴジュニア内グループのＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に登壇した。

グループはロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。浮所飛貴は「本当にうれしかったんですけど、めちゃくちゃ驚きました」といい、「１００年以上愛されて続けているブランド。不二家さんに負けないぐらい甘いフェイスをみなさんに見ていただきたい」と笑わせた。

那須雄登も「幼い頃から一方的にお世話になっていた。本当にうれしい」と喜び、「（グループ）結成２年目で勝負の年。そういったタイミングでお仕事をさせていただくのに感謝」とうなずいた。浮所から「片思いだったの？ついに両思いに！」と振られると、那須は「（思いが）届きました」と喜んだ。

会見では５人に大型ケーキが贈呈された。浮所は「ＡＣＥｅｓがデビューできた時に全員でいちごのショートケーキを食べたいです。１ホールで食べたいです」と思い描いていた。

新ＣＭ「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇と「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇は２日より公式サイトで公開され、７日より順次テレビ放映が開始される。