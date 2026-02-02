マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第24節でフラムと対戦し、後半アディショナルタイムのベンヤミン・シェシュコのゴールで3-2と勝利。マイケル・キャリック暫定監督体制で3連勝と好調を維持した。



この試合で違いを見せたのはブラジル代表MFカゼミロだ。カゼミロは19分に打点の高いヘディングで先制点を挙げると、56分にはマテウス・クーニャへのスルーパスで追加点をアシスト。1G1Aの活躍でチームに勝利をもたらした。





キャリック体制となり、今季限りでの退団が発表されてから、調子を上げているように思えるカゼミロ。元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏は、『sky sports』で同選手の活躍を称賛している。「彼が今季のプレミアリーグで、ホームでのフラム戦だけでなく、先週のアウェイでのアーセナル戦やホームでのマンチェスター・シティ戦で何をしたかを考えてみるといい」同氏は以前、調子の上がらないカゼミロのパフォーマンスを厳しく批判。2024年にユナイテッドがクリスタル・パレスに0-4と敗れたあと、「カゼミロは今夜、トップレベルで残された試合はあと3試合だけだと認識するはず」「次の2つのリーグ戦とカップ戦が終わったら、彼はMLSかサウジアラビアに行く必要があると考えるはずだ」「彼はもうフットボールから離れてしまった。トップレベルでのプレイは諦めて移籍すべきだ」などと発言していた。しかし、最近のパフォーマンスを見て自身の意見を覆さざるを得ないと感じたようだ。「カゼミロが私に向かって『解説者が私を見捨てる前に、解説者を見捨てろ』と言い返すのは当然の権利だ。彼は間違いなくそう言えるだろう。彼の功績は称賛に値する。彼はまったく別人のように見える。体格的にも別人だ」「私がそう言ったときは、まるで選手として終わりを迎える老人のように見えた。少し調子を落としていたのか、それとも今は肉体的に超プロフェッショナルになっているのか。まったく違って見える」2年前と比べると体形もシェイプアップされ、明らかに調子を上げているカゼミロ。今季で退団することが明らかになっているにもかかわらずチームの中心におり、欠かせない存在となっている。残りのシーズンでこの名MFが何を見せてくれるか、期待が高まる。