ドーナツの調理は初挑戦とのこと

陸上自衛隊別府駐屯地は2026年1月28日、公式X（旧Twitter）にて炊事車による調理風景を投稿しました。この炊事車は、正式には「野外炊具1号（22改）」と呼ばれる、れっきとした陸上自衛隊の制式装備です。

【これが陸自謹製ドーナツです！】調理の模様を写真で（画像）

2011（平成23）年度に陸上自衛隊で装備化されたこの野外炊具1号（22改）は、けん引式の1トントレーラーに炊飯器6台と調理器を搭載したフィールドキッチンで、最大で200人分の主食及び副食を45分以内に調理することが可能です。

トレーラーには、炊飯用のカマドのほか、揚げ物用の鍋などの調理器具、野菜を細断するスライサー、さらに給水・貯水用のタンクやポンプ、冷凍冷蔵庫などが組み込まれています。これにより、炊飯のみならず焼き物や揚げ物、汁物や蒸し料理まで幅広い料理を提供することが可能です。

今回の投稿は、大分県別府市にある別府駐屯地に駐屯する第41普通科連隊第1中隊が、炊事練成として野外炊具1号（22改）を使用した初めてのドーナツ調理の模様を紹介したもので、X上では「美味しそう！」「コレでドーナツを作ろうとしたのは発想が凄い」「このポストで炊事車の存在を初めて知りました」といった反応が寄せられていました。