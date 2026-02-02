東京都公式アプリWebサイトより

東京都は、都民向けアプリ「東京都公式アプリ」（東京アプリ）での本人確認などでポイントが進呈される「東京アプリ生活応援事業」を2日13時から開始する。期間は2027年4月1日まで。

期間中、東京アプリをダウンロードし、アプリで登録、マイナンバーカードによる本人確認をすると、後日東京ポイントが1万1000ポイント進呈される。ポイントは、dポイントやau PAY残高、メルカリポイント、楽天キャッシュ、Vポイントに交換できる。

ポイントの取得申し込みが必要。2025年12月に実施された最終検証に参加したユーザーも、マイナンバーカードによる本人確認と、ポイントの取得申し込みで特典が進呈される。

なお、都では混雑予想をカレンダー形式で公開している。開始直後や土日を中心に混雑が予想されているほか、2月16日からは確定申告が始まるため、マイナンバーカードによる本人確認がしづらくなる場合があるという。都は、混雑カレンダーを参考に、アクセスが集中しやすい時間を避けて参加するよう呼びかけている。

東京アプリ公式サイトの混雑カレンダー