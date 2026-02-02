楽天モバイルは、法人向けサービス「Rakuten最強プラン ビジネス」において、対象のAndroidスマートフォンが値引きされる「Android乗り換え＆新規おトク割」を開始した。終了日は未定。

期間中、公式サイトから「音声＋データ3GBプラン」または「音声＋データ無制限プラン」を申し込みと同時に「AQUOS sense9」などの機種を購入すると最大9000円割引となる。対象は法人ユーザーで、申し込み時に専用のクーポンコードを入力することで特典が適用される仕組み。

値引き額は、他社からの乗り換え（MNP）の場合、「AQUOS sense9」が9000円、「nubia S2R」が7000円、「Samsung Galaxy A25 5G」が2000円となる。新規契約の場合は、「AQUOS sense9」が4500円、「nubia S2R」が3500円、「Samsung Galaxy A25 5G」が1000円値引きされる。

また、通常3300円かかる契約事務手数料が無料になる。これにより、MNPで「AQUOS sense9」を購入した場合は製品値引きと合わせて最大1万2300円分、新規契約でも7800円分相当が軽減される。

価格表