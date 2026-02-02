戸田恵子、LAで話題のスムージーを堪能「SNSでも大バズりしたという代物です！」

女優で声優の戸田恵子が1月30日と31日に自身のアメブロを更新。米・ロサンゼルスでの滞在を満喫する様子を報告した。

戸田は30日に更新したブログで「LAに着きましたー！」と報告し「そうです！アレです！あのアワードです！」と授賞式に参加することを示唆。「去年の参戦ですっかり味を占めてしまいました」と2年連続での参加であることを明かしていた。

31日に更新したブログでは「LAのお友達とそのお嬢さんとブランチ！」と報告。「『あんぱんまん』の絵本を持ってたー！」と明かし「有難いよねー！」と感激した様子でコメントした。

続けて、昨年も訪れたというミュージカル女優のジュディ・ガーランドの墓参りへ行ったことをつづり「まさか再び来るとは思わなかった。ジュディもビックリしてるね」と述べた。

さらに、モデルのヘイリー・ビーバーがプロデュースしたスムージーを飲んだことを報告し「SNSでも大バズりしたという代物です！」と説明。「めっちゃ甘くて冷たかったけど、頑張って飲みきりました。笑」と明かした。

夜には「今回は別班で来ているマー君/宅見将典さん達とディナー！」と作曲家の宅見将典らと食事をしたことを報告し「1年ぶりでまたロスで再会なんてね、素敵すぎ！」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。