　巨人は２日、公式ファンクラブ「ＣＬＵＢ　ＧＩＡＮＴＳ」で今季も、東京ドームで行われる５試合で会員限定の特典を用意した「ＣＬＵＢ　ＧＩＡＮＴＳデー」を開催すると発表した。

　対象試合では、先着６０００人のＣＬＵＢ　ＧＩＡＮＴＳ会員に選手のプレーシーンがデザインされたオリジナルＴシャツを配布するほか、来場ポイントを追加で１００ポイント上乗せする。さらにこのうち４月４日、５日の２試合では、今シーズンから新設された「ファミリー申請」会員を対象に、オリジナルパッケージのモナカアイスをもれなく配布するほか、先着１０００人が試合後のグラウンドに降りられる特典が付いてくる。

■対象試合とオリジナルＴシャツ（先着６０００枚配布）にデザインされている選手

　４月３日　　　ＤｅＮＡ戦　山崎伊織選手

　４月４日　　　　ＤｅＮＡ戦　大勢選手

　４月５日　　　ＤｅＮＡ戦　丸佳浩選手

　４月１０日　　ヤクルト戦　坂本勇人選手

　４月２８日　　広島戦　吉川尚輝選手

■サービス詳細

（１）会員限定、先着でオリジナルＴシャツをプレゼント＝全５試合対象

　選手のプレーシーンがデザインされたオリジナルＴシャツ。各日とも、６０００枚のうち３００枚は、通常デザインと異なるゴールドカラーのレアバージョンとなる。

（２）来場登録した会員に１００ポイント追加付与＝全５試合対象

　通常の来場ポイントに加え、１００ポイントを後日自動的に付与。

（３）ファミリー申請会員の限定特典＝４月４日、５日対象

　ファミリー申請されたＣＬＵＢ　ＧＩＡＮＴＳ全会員を対象にモナカアイスをプレゼントするほか、先着１０００人は試合後の熱気が残る外野エリアに降りることができる。

■対象者

ＣＬＵＢ　ＧＩＡＮＴＳ全コース（グランドスラム、ゴールド、シルバー、ブロンズ、キッズ）の会員

　詳細は球団公式ホームページまで。