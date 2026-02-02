人気アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２日に更新され、この日放送のＴＢＳ系音楽番組「ＣＤＴＶ ライブ！ ライブ！」（月曜・午後７時）は７人での出演となることを伝えた。

「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ 番組出演に関するお知らせ」と題し、「いつもＳｎｏｗ Ｍａｎを応援いただきありがとうございます。２／２放送 ＴＢＳ系『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』はメンバーの佐久間大介が体調不良だったため（現在は回復しております）、７名での出演となります」と報告。「予めご了承ください」とつづった。

佐久間は１月２７日、体調不良のため同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）を欠席。深澤辰哉が急きょ代役を務めていた。

目黒蓮はディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影で数か月、カナダに滞在するため、グループ活動から一時離れることが発表されている。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎは２日に新曲「ＳＴＡＲＳ」を配信リリース。同曲はＴＢＳ系スポーツ２０２６のテーマ曲となっており、同局のミラノ・コルティナ五輪番組でも使用される。この日の番組でテレビ初披露される予定。