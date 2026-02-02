「ボルダリングと鉄棒」滝沢眞規子＆衛藤美彩の“子ども部屋事情”に峯岸みなみがツッコミ「生活レベルが高いから参考にならない」
ABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』#1が1日（後9：00）に放送され、滝沢眞規子ら出演者が“子ども部屋事情”を明かした。
【画像】優雅すぎる…自宅を公開した滝沢眞規子
「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩がゲストとして登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい？」という視聴者からの悩みに答える中で、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。滝沢は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。
一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸みなみは思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢、近藤千尋、峯岸がMCを務める。
【画像】優雅すぎる…自宅を公開した滝沢眞規子
「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩がゲストとして登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい？」という視聴者からの悩みに答える中で、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。滝沢は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢、近藤千尋、峯岸がMCを務める。