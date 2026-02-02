豊島心桜、大迫力の“わがままボディ”収めたデジタル写真集 動画版も
豊島心桜のデジタル写真集『大迫力“わがままボディ”―FINAL―』が、週刊プレイボーイ公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて2日より発売した。
【写真】大迫力のわがままボディを開放した豊島心桜
デジタル写真集は、バリ島で撮影された「2026年カレンダーブック」の未公開アザーカットで構成された、まさに“見納め”となる一冊。南国のリゾート空間で披露した、大迫力の“わがままボディ”をたっぷりと収録している。
「週プレ グラジャパ！」限定で、動画作品『動く！ 大迫力“わがままボディ”―FINAL―』の販売もスタート。今回は「デジタル写真集」「動画単品」「デジタル写真集＋動画セット」の3つの形態で展開する。
動画版は「グラジャパ！」初となる動画単品での販売。カレンダー撮影の未公開シーンが盛りだくさんで、動く“わがままボディ”が楽しめる豪華60分の長尺版となった。さらに「グラジャパ！」限定で、写真集と動画を両方楽しめるお得なセット版もリリース。動いて、キメて、さまざまな表情を見せる“心桜ちゃん”を心ゆくまで堪能できる。
【豊島心桜】
2003年9月25日生まれ、新潟県出身、身長167センチ。特技はクラシックバレエ。情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む。1st写真集『心桜ばかり』（集英社）が絶賛発売中！ラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ、毎週土曜 深1：30）のヤンヤンガールズ17期メンバーとして出演中。
