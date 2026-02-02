26歳差夫婦、借金500万円からの大逆転劇 妻が家事を一切しない理由とは
ABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』#1が1日（後9：00）に放送され、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」のコーナーでは、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着した。
【画像】夫が妻に至れり尽くせり…26歳差夫婦の日常
26歳年上の夫（53歳）が家事・育児のほとんどを担う「体（実務）」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う「脳みそ」を担当しているという。
その理由は、過去に仕事と家事の忙しさで心が壊れかけてしまった妻を見て、夫が家事育児全般を引き受けることになったと明かされた。かつてダンススクールの経営危機で500万円の借金を抱えた際、妻がインフルエンサーとして覚醒し、わずか1年で完済・V字回復させたというエピソードが紹介されると、その驚異のバイタリティと令和の新しい夫婦の形に、スタジオMC陣も感嘆の声を上げた。妻が「初めて出会ったのは小学校3年生の時」と語る出会いから、2人が夫婦になるまで、どんな道を辿ってきたのか、驚きの人生に迫った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMC
