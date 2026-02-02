ACEes作間龍斗の珍回答にメンバー騒然「なに言ってるの？」「怖い」 会見で大人たちを前に“強心臓”を発揮
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2日、都内で行われた不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に登壇した。この日はメンバーを笑顔にしたいとき、誰にどんなシチュエーションでケーキを贈りたいを聞かれると作間が不思議発言でメンバーを騒然とさせた。
【写真】かわいい！パステルカラーのジャケットで登場したACEes
作間は「自分で“コロコロくまさん”（※商品名）を食べて“コロコロさくまさん”の動画をメンバーに送りたい」と発表。これにメンバーは「なに言ってるの？」「怖い」と困惑するも作間は「これはそのままですよ。「コロコロくまさん」を食べて「コロコロさくまさん」を送る。いつ見ても笑えるという笑顔を届けたい」とひょうひょうと反応する。
那須が「これを会見で言ってる作間が1番怖い」と笑わせ、浮所は「勇気あるよね」とむしろ称えると作間は「このオトナの方々を前にしてこれを言うのは心が締め付けられる」と苦笑。「みなさん多分笑ってくれてるよ」とフォローする浮所に、作間は「笑ってくれてない人にはこのあと“コロコロさくまさん”を送りつけます！」と“強心臓”ぶりをみせた。
一方、那須は「褒められると照れてしまう作間に、誕生日に良いところを10個伝えてチョコ生ケーキを贈りたい」、浮所は「デビューできたときは全員で苺のショートケーキをワンホールで食べたい」、深田は「甘党で大食いの龍我くんに、苺のショートケーキをホールで贈ってぺろっといってほしい」と回答。
佐藤は「深田くんに『たまには怒っていいんだよ』と全部のケーキを贈りたい」とし、「深田はこういう感じなので、いじられてる。ストレスとか溜まってないかな…って」と心配すると、深田は「溜まってないですよ！」と否定。浮所が「でも今溜まってないなら、引き続き深田のことを愛あるイジりをすればいいってこと？」と確認すると深田は「愛あるイジりといえば何でもいいと思わないで」とけん制していた。
『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』は不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション。ACEesは7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演する。
