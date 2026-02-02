日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１日、１月２６日に還暦を迎えた長嶋一茂を祝い「祝・還暦！一茂をかまいたちの２人が盛大にお祝いＳＰのゲンバ！」として放送された。

番組では「かまいたち」の山内健司、濱家隆一が一茂へのプレゼントを用意。まずは山内が大阪で通うラーメン店が東京に初進出したということで、その店を紹介した。

多い時で１〜２時間待ちもあるという大人気のラーメン店。一茂は「僕はラーメンは食べないから。こうやってテレビの力を使って行かせてもらわないと食べない」と明かした。

訪問したラーメン店の看板には「中華そば」の文字が。これに一茂は「俺は中華そばが一番大好き！小さい時に屋台に行きたかったんだけど、おふくろがダメだって…。これラーメンの原点ですからね」と大喜び。

さらに山内は「ここの創業者の方が知り合いなんですが、チェーン展開ＯＫの話をいただいています」とひとこと。２０２４年１月に開業した会員制バーを約１年で閉店した一茂は「本当に大繁盛店をフランチャイズ化した方が間違いがないんだよね。飲食はゼロからやっちゃダメ」と苦笑い。食後は「びっくりした。なかなか山内やるなと。ただ（ゲンバを）１年やってるんだから、早く言えよと。最高。これはうまい」と感激していた。