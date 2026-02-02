◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（沖縄・那覇市・沖縄県立武道館）観衆２０３６

全日本プロレスは１日、「エキサイトシリーズ２０２６」を沖縄・沖縄県立武道館（那覇）で開催した。

メインイベントで昨年の世界最強タッグ覇者で世界タッグ王者の綾部蓮、タロースが「北斗軍」大森北斗、羆嵐と初防衛戦。試合は、綾部がデスルーレットで北斗を破り、初防衛に成功した。

試合後、リング上で綾部が「全日本プロレス、そして我々、タイタンズ・オブ・カラミティが沖縄に上陸だ。この世界タッグのベルト、無事初防衛成功だ。タイタンズ・オブ・カラミティの絶望的な強さをみんな見ただろ」と勝ち誇った。そして「北斗軍、強かったよ。またやろう。タロースは沖縄どうだった？」と問いかけると、タロースは日本語で「オキナワ！アリガトウゴザイマス！」と感謝し会場を沸かせていた。

バックステージに鈴木秀樹が現れ王者チームに挑戦表明。パートナーに今回は強くて厳しいＥｖｏｌｕｔｉｏｎ、諏訪魔・鈴木秀樹だ」明かすと、綾部は「誰の挑戦でも拒んだりしないよ。ただ、今言った諏訪魔、本当に来るのか？来たとして、最近全日本プロレスで姿を見た記憶があまりないが」と挑戦を受諾し「ぽっと出で来てとれるほど、我々が持っている世界タッグが甘くないってことを教えて絶望を見せてやる」と通告した。

敗れた北斗軍は、羆嵐がユニット離脱を表明。突然の申し出に北斗は、「結果出ねぇ理由を北斗軍のせいにするのか？」と激怒し、羆嵐に一騎討ちを要求した。

◆２・１沖縄大会全成績

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

〇吉岡世起（１０分４６秒 二天一流↓片エビ固め）小藤将太●

▼第２試合 ３ｗａｙマッチ ２０分１本勝負

〇サイラス（７分０３秒 リバーススプラッシュ↓同時フォール）ＭＵＳＡＳＨＩ●、愛澤Ｎｏ．１●、

▼第３試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

〇潮粼豪、芦野祥太郎（１２分２３秒 豪腕ラリアット↓体固め）本田竜輝、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

▼第４試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳亮生（９分５９秒 スクールボーイ）シーサーマスク●

▼第５試合 三冠ヘビー級選手権試合前哨戦 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇宮原健斗、鈴木秀樹、田村男児（１５分２３秒 シャットダウンスープレックスホールド）斉藤ジュン、安齊勇馬、井上凌●

▼メインイベント 世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇綾部蓮、タロース（１７分５３秒 デス・ルーレット↓片エビ固め）挑戦者組・大森北斗●、羆嵐