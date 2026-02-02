カプコンカフェ、池袋店＆梅田店で「モンハンワイルズ」回復薬ボトルが再登場ホロライブ5期生コラボメニューとグッズが公開
カプコンは、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、「モンスターハンターワイルズ」と「ホロライブ」5期生所属VTuber雪花ラミィさん、桃鈴ねねさん、獅白ぼたんさん、尾丸ポルカさんとのコラボカフェを2月20日より開催する。
コラボカフェでは雪花ラミィさん、桃鈴ねねさん、獅白ぼたんさん、尾丸ポルカさんをイメージしたコラボメニューやグッズが販売される。
また、「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内で、ハンターとオトモアイルーが愛用している「回復薬」をイメージしたボトルが再登場する。
コラボメニュー
・フードメニュー
(1)「ねぽらぼのら！クナファチーズダッカルビ ボルケーノver」：1,980円
(2)「ねぽらぼのね！フィッシュバーガー＆虹色ドスヘラクレスポテトのHappy贅沢セット」：1,980円
(3)「ねぽらぼのぼ！ししろフーズのこんがり肉スペアリブ丼」：1,980円
(4)「ねぽらぼのぽ！香る脂と油のギルティメシ！」：1,980円
・スイーツメニュー
(5)「つららも食べられる？！ラム香る贅沢雪民さんパフェ ラミィスペシャル」：1,650円
(6)「ホープネコといっしょに狩猟！いちご大福風パフェ」：1,650円
(7)「ふわふわたてがみホワイトショコラケーキ 赤アフロを添えて」：1,650円
(8)「俺のアイルー！ダハディラネコのドレス風抹茶レアチーズケーキ」：1,650円
・ドリンクメニュー
(9)「雪花ラミィのブルーヨーグルト雪国シャーベット乗せ」：880円
(10)「桃鈴ねねの心の♡ピーチエナジードリンク」：880円
(11)「獅白ぼたんのららいーおん♪もふもふオレオシェイク」：880円
(12)「尾丸ポルカおるか？おるよ！ストロベリーぽぽぽサイダー」：880円
(13)「選べるカフェラテ」(全4種)：880円
※メニュー画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。
コラボカフェグッズ
(1)トレーディングアクリルスタンド(全8種)：990円
※通常アクリル4種 ホログラム4種
(2)トレーディングアクリルバッジ(全8種)：880円
(3)BIGステッカー(全4種)：550円
(4)クリアステッカー(全4種)：550円
(5)チャーム付きボールペン(全4種)：880円
(6)マイクロファイバータオル(全4種)：660円
(7)Tシャツ(全4種)：3,850円
(8)クリアファイル(全1種)：660円
(9)ラバーコインケース(全4種)：990円
(10)ラバートレー(全4種)：1,980円
※トレーディング商材につきましては、中身はランダムでのご提供となります。
※コラボカフェグッズに関してはカフェご予約のないお客様でもご購入いただけます。
※コラボカフェグッズに関しては、後日カプコン直営店舗・オンラインでも展開を予定しております。詳しくは続報をお待ちください。
オリジナルノベルティ
カプコンカフェにてオリジナルドリンクをご注文いただいた方にはコースター(全8種の中から1枚をランダム)でプレゼント。さらにカフェメニューのご利用3,000円（税込）毎にポストカード(全5種の中から1枚をランダム)がもらえる。
ボトル付きのセットドリンクメニューも同時発売
・ドリンクエクストラメニュー
(14)「秘薬」：880円
(15)「回復薬」：880円
(16)「強走薬」：880円
(17)「活力剤」：880円
(18)「解毒薬」：880円
(19)「元気ドリンコ」：880円
※商品名に関してはあくまでゲーム内に登場するアイテム名を用いており、実際に効果や効能があるわけではありません。
※＋1,650円（税込）で「回復薬ボトル」もしくは「回復薬ボトル（アイルーver）」を付けることができます。
※一部のドリンクメニューのみセットの対象となります。
※サイズ・ボトルのスタイルの都合上、炭酸飲料が炭酸抜きになるほか、ドリンク付属品の内容に一部変更が発生する場合がございます。詳細についてはスタッフへお問い合わせください。
※「回復薬ボトル」、「回復薬ボトル（アイルーver）」は無くなり次第終了となります。
/／- カプコンカフェ (@Capcom_Cafe) February 2, 2026
📣#カプコンカフェ 池袋店・梅田店
「#モンハンワイルズ × #ホロライブ 」コラボ
📅2026.2/20(金)～4/9(木)
＼
続報として、コラボメニュー＆グッズ情報を大公開❕
詳しくはコチラ⬇️https://t.co/QiFzD9BoRs#モンスターハンター #ホロライブとオトモ#ねぽらぼ pic.twitter.com/6QIWGEjnGs
(C)CAPCOM
(C) COVER