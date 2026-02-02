ギャルママモデル聖菜、美ヒップ際立つビキニ姿 ビーチショットに「スタイル完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が2月1日、自身のInstagramを更新。ビーチでの水着のショットを公開した。
【写真】23歳ギャルママモデル「反則級」ビキニで抜群スタイル披露
聖菜は白と茶色のチェック柄のビキニ姿を投稿。ヒップラインが際立つ後ろ姿の全身ショットや、胸元がのぞくショットも公開している。
この投稿にファンからは「脚長すぎる」「スタイル完璧」「これは反則級」「可愛すぎる」「ドキドキしちゃう」などといった声が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆聖菜、ビキニ姿公開
◆聖菜のビキニ姿が話題
