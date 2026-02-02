LE SSERAFIM・サカナクション・羊文学ら「SUMMER SONIC 2026」第1弾出演者解禁
【モデルプレス＝2026/02/02】2026年8月14日・15日・16日の3日間、東京・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園で開催される『SUMMER SONIC 2026』より、第1弾出演者が解禁された。
【写真】「サマソニ」初出演の5人組人気韓国グル
まずは衝撃のデビュー以来21世紀のロックを定義付けたTHE STROKES、そして結成35周年という節目を迎える日本が誇るロックバンド・L’Arc-en-Ciel が、ヘッドライナーとして初出演決定。さらに、数多くのヒット曲と唯一無二のグルーヴで知られるカリスマJAMIROQUAI、BLACKPINKのメンバーとしても世界的人気を誇るJENNIE、『ストップ・メイキング・センス』、『アメリカン・ユートピア』で音楽のアートフォームを革新した音楽界の巨匠・DAVID BYRNEが遂にサマソニに出演する。
TikTokからスターダムにのし上がった注目のシンガーソングライター・ALEX WARREN、世界を魅了し続ける、マルチ・クリエイターFKA TWIGS、熱狂的ロックアンセムを放ち続けるUKロックの雄 KASABIAN、プロデューサー、マルチ奏者という多彩な肩書きを持つベトナム系アメリカ人・KESHI、ダイナミックなライブパフォーマンスで世界を魅了するLE SSERAFIM 、世界的アカペラグループ PENTATONIXも登場。バンドというフォーマットを革新し続ける唯一無二の存在サカナクション、ネオソウル界を代表する若き天才・STEVE LACY、新たなフェーズへと突入し、再始動後ますます存在感を増すSuchmos（東京のみ）、ブリットポップを象徴する重鎮SUEDEがステージを彩る。
『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』で一躍注目を集めブレイクしたAUDREY NUNA、オーストラリア発のR＆Bシンガー・BOY SODA、シューゲイザー、パンク、アイリッシュ・トラッドを融合したサウンドで注目を集めるアイルランドの新星・CARDINALS、マレーシア生まれロンドン発の次世代ポップアーティスト・CHLOE QISHA、国内外で高い評価を得るクリエイティブアーティスト・Cornelius、フロリダ出身の注目R＆Bアーティスト・DESTIN CONRAD、アイルランド出身の気鋭のロックバンド・FLORENCE ROAD、新世代インディポップデュオ・GOOD NEIGHBOURSも登場。
そして海外ツアーも成功させ活動の幅を広げるオルタナティブロックバンド・羊文学、独特の詞世界と歌声が話題のキタニタツヤ、解散を発表し日本最後のライブとなるKODALINE、圧倒的なサウンドとエネルギーでUKロック／クラブシーンに君臨するPENDULUM、メルボルン出身のインディロックバンド・PRETTY BLEAK、R＆Bシーン期待の新星・SEKOU（シークゥ）、海外アーティストとしてサマソニ最多出演を更新するZEBRAHEADが確実に会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
日程：2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）
東京会場：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
【Not Sponsored 記事】
◆JENNIEら「サマソニ」第1弾出演者解禁
◆「SUMMER SONIC 2026」開催概要
