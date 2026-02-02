「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、ボリューム感あふれる“強調”自撮り公開【PHOTO】

韓国を代表する女性ダンサーのHoney Jが、その圧倒的なプロポーションでファンを驚かせている。

Honey Jは1月31日、自身のインスタグラムに「Playboy」のロゴが印象的なタンクトップ姿の写真を投稿した。

【写真】Honey Jの胸元強調衣装

鏡越しに自撮りをする彼女の姿は、出産後も変わらぬエッジの効いた美貌と、さらに磨きがかかったグラマラスなシルエットを際立たせている。特に、タイトなトップスから覗く豊満な胸元は、彼女の自信とカリスマ性を象徴するかのようだ。

以前、大胆なマタニティフォトや刺激的なウェア姿を披露した際にも、「母親だとは信じられないスタイル」「自己管理の神」と大きな反響を呼んだHoney J。今回の投稿に対しても、「相変わらずのクイーン」「色気たっぷりなママ」といった熱いコメントが殺到している。

（写真＝Honey J Instagram）

Honey Jは、韓国の人気ダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』で優勝したダンスチーム「HolyBang」のリーダーとして知られ、現在は育児と並行しながらダンサー、そしてタレントとしてもマルチに活躍中。

昨年はダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。だが、チームメイトのAIKIとともに他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上した。同番組は最終的に日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。

母親としての優しさと、アーティストとしての刺激的な魅力を兼ね備えた彼女の“攻め”の姿勢から、今後も目が離せそうにない。