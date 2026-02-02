元AKB48西野未姫＆峯岸みなみ、“同い年”娘たちのお揃い服ショットにファン歓喜「将来はアイドルかな」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/02】元AKB48でタレントの西野未姫が2月1日、自身のInstagramを更新。同じグループ出身でタレントの峯岸みなみの娘と、自身の娘が一緒に遊ぶ様子を公開した。
【写真】元AKBメンバー2人「将来はアイドルかな」まるで衣装？お揃い服着た娘たちの姿
西野は「峯岸みぃちゃんに会いに岡崎に遊びに行ってきました〜」と峯岸の住む愛知県岡崎市を訪れたことを報告。「ばぁばにみぃちゃんベビーとにこりのお揃いの洋服を作ってもらって撮影会」と記し、色違いのお揃いの洋服を着て公園の遊具で遊んでいる2人の写真を公開し、「仲良しな姿が可愛すぎて癒されました 1歳過ぎた2人が一緒に遊べるようになった事が感動的だったなぁ」と綴った。
また、峯岸も自身のInstagramのストーリーズを更新。西野の投稿を引用し、「お揃い可愛すぎたよ みきちゃんありがとう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛すぎる」「仲良く遊んでて尊い」「2人とも将来はアイドルかな」「お揃いの洋服が衣装みたい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年5月21日に第1子の妊娠、同年10月18日に第1子女児の出産を報告した。
峯岸は2022年8月に東海オンエア・てつやとの結婚を発表。2024年7月14日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西野未姫＆峯岸みなみ、同い年の娘の2ショット公開
◆西野未姫＆峯岸みなみの娘の2ショットに反響
【Not Sponsored 記事】