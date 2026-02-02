【レゴ アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ】 3月1日発売予定 価格：13,980円

レゴは「レゴ アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」を3月1日に発売する。価格は13,980円。予約は2月2日より開始している。

本商品は2004年のF1シーズンを圧倒的な強さで席巻した伝説のレーシングマシンをレゴ ブロックで再現したプレミアムなレゴ セット。ブロックは735ピースで構成されており、動くステアリングやカットスリックタイヤ（Bridgestone Potenzaの印字入り）、リアルなコックピット、そして、精巧なV型10気筒エンジン搭載などディテールも満載。組み立てる過程を通して当時のエンジニアリングまでも体感することができる。

さらに7度のF1世界チャンピオンに輝いた「皇帝」ミハエル・シューマッハのレゴ ミニフィギュアが付属し、専用のドライバーヘルメットや優勝トロフィー、そして表彰台のパーツとともに、劇的な勝利のシーンを自宅で再現することも可能。車両データを記載した専用ディスプレイスタンドに加え、レゴ ミニフィギュア用にはシューマッハの写真と名言が添えられた特別な表彰台型スタンドも付属。完成した後はディスプレイとしても楽しめる。