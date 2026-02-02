毎日放送の武川智美アナウンサー（57）が3月末で退社し、フリーとなることが分かった。レギュラーを務める2日のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）の番組内でも発表した。退社後はフリーアナとして活動する予定。

番組冒頭で武川アナは「3月31日で会社を辞めます」と報告。これには「え〜？」とメッセンジャー・あいはらも驚くサプライズ発表となった。

番組にはその後リスナーから質問が届き「女子アナが退職すると写真集を出すパターンがありますが、出してみてはいかがですか？」とのメッセージが届いた。

「本当にそう思っている？」と苦笑いの武川アナに代わり、あいはらは「スーパーアドバイザーの私が横にいてますから。検討します」となぜか力強く宣言。

その後、あいはらが「川の中に入っていって。まあ、喪服でね」と“構想”を明かすと、「ギャハハハハ」と大きな笑い声が起こり、武川アナも「ちょっと！」とツッコんだ。

もちろん、これは冗談を交えたリスナーを楽しませる話の1つ。それでも、あいはらは「入水していく妖艶な写真集なんかは、ちょっと考えています」と、どこまでもスーパーアドバイザーになりきって語る姿に、スタジオの笑い声が充満。「夫、元気ですから！ピンピンしてますから」と武川アナがツッコミつつ、あいはらが「楽しみにしていて下さい」と話し、爆笑のまま、番組はエンディングとなった。

武川アナは毎日放送に入社後、ニュース、バラエティー番組で活躍。93年4月から05年6月の約12年間、「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）で明石家さんまのアシスタントを務めた。他にも「ちちんぷいぷい」「よんチャンTV」などに出演。現在は月・木曜にメッセ・あいはらの帯番組でレギュラー。大御所芸人たちと渡り合い、人気を博している。

◇武川智美（むかわ・ともみ）1968年（昭和43年）9月12日、山梨県生まれの57歳。立教大から92年に毎日放送に入社。同期は上泉雄一アナウンサー。趣味は料理、ゴルフ、観劇。2児の母。