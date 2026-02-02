「沖縄のお弁当は…」スリムクラブ真栄田のSNS投稿が話題 「確かに」「安すぎません?!」「反則級」と反響
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（49）が1日、自身のXを更新。現在仕事のために訪れているという沖縄で、ある“弁当売り場”の写真を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】「お得感満載」「神コスパ」スリムクラブ真栄田が投稿した沖縄の“お弁当売り場”の写真
真栄田は「沖縄のお弁当は必死にお米を隠そうとしている」のコメントとともに、おかずのボリュームがたっぷりの弁当がびっしりと並べられた売り場の写真を1枚アップ。
この投稿にフォロワーからは「ほんとだ!!ほぼ隠れてますね」「すごいボリューム なのに安すぎません?!」「確かに、皆埋め尽くされてますね どれも具たんまりで美味しそう」「沖縄最高！老後は夫と移住する予定です」「お得感満載」「神コスパやんか 近所に欲しい」「マジで反則級のボリュームじゃん！見てたら急に腹減ってきて草www」などの反響が寄せられている。
