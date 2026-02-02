現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第五回「嘘から出た実」が2月1日に放送に。

＜不穏な予感しかしない＞大沢を支える妻・篠に脅える視聴者続出。それもそのはず演じる映美くららは…

その最後に流れた第六回「兄弟の絆（きずな）」の予告が話題になっています。

＊以下第五回のネタバレを含みます。

＊2月8日（日）NHK総合夜 8：00からは「衆院選開票速報2026」が放送に。これに伴いこの日の『豊臣兄弟！』は、BSP4K 、BS・BSP4K 、総合のすべてで放送休止になります。

＜第五回の公式あらすじ＞

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。

小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。

そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「サルもこれまでじゃな」と呟く前田利家。

佐々成政が小一郎へと刀を向ける。

「私と藤吉郎さんのどっちが大事なのよ！」と涙ながらに小一郎に伝えた直。

寧々と直がショックを受ける様子が映る。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

小一郎の頬をつかみながら、信長が「お主の手で大沢を斬れ。わしへの忠義を示せ」と迫る。

一筋の涙を流した小一郎

抜刀した相手に対し、同じく刀を抜く小一郎。

場面変わり、小一郎が信長の妹・市に頭を下げて嘆願する様子が映る。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その背景に「しかし、この者を殺せば我が兄の命もございませぬ！」との小一郎の声。

厳しい表情を見せる鵜沼城・城主大沢次郎左衛門。

一筋の涙を流した小一郎。その後ろから刀を持った人物が近づく。

小一郎は必ず来る

「小一郎は必ず来る」と断言する藤吉郎。

その小一郎が「いつ！？誰を見たのじゃ！？」と問いただした相手は――。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。