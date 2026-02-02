厚生労働省が2022年に発表した「人口動態統計」によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚割合は上昇傾向にあるそうです。しかし、長年連れ添った夫婦が離婚に至るまでにはどのような経緯があるのでしょうか？ そこで今回は、朝日新聞取材班が熟年離婚の実態についてまとめた『ルポ 熟年離婚』から抜粋し、ご紹介します。

「一緒にいるのがつらくなった。離婚したい」

一番下の子が、大学進学のため仙台市の家を出ていった、２０１２年の春だった。当時56歳の専業主婦だった女性は、二つ年上の研究職の夫から、突然メールで「一緒にいるのがつらくなった。離婚したい」と告げられた。

理由をたずねても答えてくれず、夫は家を出て行った。

驚きつつも、心当たりはあった。半年ほど前から、夫のスマホの通話料金が急にかさみだし、月３万円をこえていた。別の女性の写真をスマホの待ち受け画面にしているようで、帰りが遅くなることも増えた。一度、長時間通話の理由をたずねたが、「仕事だよ」とそっけなく言われ、再び問い詰めることはしなかった。

いつからか夫とは、最低限の会話しかしなくなっていた。この先、子どもがいない家に二人でいても、何を話していいか分からない。離婚と言われて、正直ほっとしている自分もいた。

夫から示された条件に目を疑った

しかし後日、夫から示された条件に女性は目を疑った。住んでいるマンションの販売価格を査定した書類が突然届き、メールでこう告げられた。

「家を売ることにした。今月中に出て行ってほしい。でなければ、一切の生活費は払わない」

夫とは、短大に通っていたときに友人を通じて知りあった。第一印象は「変な人」。あいさつを返さず、マイペースでわがまま。しかしサークルで飲み会をするときは、彼が好きなメニューにみんなが合わせるなど、そのわがままさが周囲に受け入れられてしまう不思議な魅力があった。

いつの間にか、「これまでに会ったことのない、面白い人」と感じるようになり、交際を経て29歳で結婚。三人の子どもに恵まれた。

夫は、女性が好きな推理小説の新刊をよく買ってきてくれたし、お互いの誕生日には毎年お祝いもした。30年近い結婚生活で、ケンカは一度もなかった。ただそれは、コミュニケーションが希薄だったからじゃないか、と今は思う。

「お父さんがいなくて困ることはない」

子どもの習い事や進路を夫に相談すると、反対することもなければ、親身になって考えてくれることもなかった。家族で夕飯を食べた後も、たばこを吸うためそそくさと自室にこもってしまう。

結婚して10年ほどで、子育てについて相談するのをやめた。自然と、「家の中では、お父さんがいなくて困ることはない」といった空気になっていった。

結婚生活が終わることに未練はない。それでも、「子どもが帰ってくる場所」として、今住んでいるマンションはなんとしても残したかった。２０００年ごろに、ローンを組んで３千万円で購入した３ＬＤＫ。離婚で子どもたちに嫌な思いをさせる以上、「実家」を守ることが、母親として譲れない一線だった。

夫が出て行ってからは、パートで生活費をまかない、貯金をした。離婚後の生活をシミュレートしてみると、結婚前に働いていた分の共済年金と、夫婦間の年金分割で、月８万円は年金での収入が見込めた。

これなら、なんとかやっていけそうだ。「慰謝料はもらえなくていい。とにかくマンションを残せるよう、名義を夫から私に変えてほしい」。代理人弁護士に要望を告げ、調停に臨んだ。

２０１４年の初頭、家庭裁判所で始まった調停で、夫側が求めてきた条件は主に次の四つだった。

〈マンションを売るために女性は出て行くこと〉

〈マンションを売って得た利益は夫のものとすること〉

〈子どもたちが大学を卒業するまでの学費と生活費は夫側が負担すること〉

〈別居から離婚が成立するまでの期間の生活費（いわゆる婚姻費用）として、月あたり８万円を夫から支払うこと〉

形勢を変えた「手帳」

当時、不動産など夫婦の共有財産は、離婚時に半分ずつ分けるのが慣例だった（現在は条文化）。だが夫側が示した条件に、その点を顧みた様子はない。離婚後、女性がどのように収入を得て暮らしていくのか、一切気にしていない姿勢がうかがえた。

いざ調停が始まると、どうにも話がかみ合わない。どうやら夫は、自身の不貞行為についてシラを切り、代理人弁護士に一切話をしていないようだった。



しかし女性は、決定的な証拠を持っていた。夫の手帳だ。

それを見つけたのは偶然だった。夫が家を出て行った後、工具を探しているとき、夫の机の横の引き出しをあけると、過去５年ほどの革の手帳が残されていた。日々の出来事がマメに記され、11年の秋ごろから、見知らぬ女性の名前が登場するようになっていた。

一緒にテレビを買いにいったこと、ワインをお土産に彼女の自宅に向かったことなどが、細かく書かれていた。手帳にあった住所を、調査会社を使って調べ、夫が彼女と同じマンションに出入りしている様子も写真におさめた。

女性の代理人弁護士は、証拠の存在を相手方に示し、「これ以上やるなら裁判で」と伝えた。するとあっけなく、夫側は条件をすべてのみ、離婚が成立した。調停開始から１年余りだった。

女性は今……

結果的に、女性側にかなり有利な形で調停は決着した。マンションの名義は変わり、子どもの学費と生活費は夫の負担。さらに慰謝料などとして１２０万円が夫から支払われることになった。

夫がなぜ急に折れたのか、理由は分からない。短気で、面倒ごとが嫌いな彼のことだ。裁判になって１年、２年とかかるより、新しい相手と早く結婚したいという気持ちが勝ったのではないか、と思う。

女性は今、調停で勝ち取ったマンションで暮らす。自分を応援してくれた子どもたちが代わる代わる遊びに来てくれるため、寂しさはない。夫に気を使わなくていい生活になり、良かったとさえ思う。

調停後、元夫とは会っていない。１度だけもらった手紙には、新しい相手と住むため中古のマンションを買ったこと、生活が決して楽ではないことが書かれていた。

※本稿は、『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。