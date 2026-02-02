光と映像に包まれる！高輪ゲートウェイシティ初のプロジェクションマッピングイベント「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」開催！
東京都は現在、ナイトタイム観光の活性化に向けて地域や民間事業者と連携し、プロジェクションマッピングを活用した取り組みを実施している。その一環として、2026年2月5日(木)〜11日(祝)に高輪ゲートウェイ駅前の「Gateway Park」にて「TAKANAWA LIGHT JOURNEY(タカナワ ライト ジャーニー)」を開催する。
【写真】プロジェクションマッピングと噴水を連動させた、立体的な空間表現で演出！「光の記憶航路−Time Voyage」
■街と一体となった没入体験が楽しめるプロジェクションマッピングイベント
今回のイベントでは、まだ見ぬエンターテインメントの新しい形を展開。高輪エリアの過去・現在・未来を表現することで「時間の旅」を届けるという意味を込めて「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」というタイトルで実施する。光で高輪の記憶を巡る「光の記憶航路−Time Voyage」と、高輪の実際の“音”や“映像”を活用して今の高輪を表現した「The TAKANAWA」という2つの作品を投影。
「光の記憶航路−Time Voyage」は、日本初の海上鉄道が走った約150年前から現在、そして100年後の未来まで、この地で積み上げられた歴史と記憶を辿る時空の旅を表現。ある日届いた1枚の切符から、高輪の歴史とモビリティの進化をめぐる旅が始まる。映像が移動する特殊な先進技術を使ったプロジェクションマッピングと噴水を連動させた、立体的な空間表現で演出される。
「The TAKANAWA」は高輪の環境音と音楽・映像・光・空間が呼応することで高輪を立体的に描き出す。歴史あるこの地が100年先もここにあり続けることを再発見できる体験へといざなう作品となっている。
それぞれの幕間には、会場全体を立体的に演出するための光の回廊「LUMINOUS GATEWAY」を展開。光とスモークが織りなす、高輪に漂う光の回廊は、歩くたびに光が表情を変え、高輪の風景に新たな奥行きを与える。
かつては海に面していた高輪。江戸時代には高輪大木戸が設けられ、多くの旅人でにぎわい、日本初の鉄道が開通した折には、西洋と日本の技術を掛け合わせ、海上に堤を築いて鉄道を走らせた、当時としては先進的なイノベーションを生み出した場所。そんな高輪の地は現在、「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として、さまざまな先進的試みを行い、社会課題の解決に取り組んでいる。
■駅がクラブになる!?高輪ゲートウェイ駅構内でDJイベントが同日開催！
「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」の期間中、建築家・隈研吾さんが設計デザインを手がけた高輪ゲートウェイ駅構内にて、DJイベント「EKINAKA DJ -WINTER ’26」が開催される。DJ KAORIさんやSHINICHI OSAWAさんら、人気DJが7夜連続日替わりで登場。飲み物を片手に、音楽と夜の時間を楽しめるイベントだ。高輪ゲートウェイ駅南改札外3階テラスにて20時30分〜22時30分で開催。入場は無料。※会場の安全性を確保するため、混雑状況により入場制限を行う場合があります
【出演アーティスト】
2月5日(木)：CYK
2月6日(金)：DJ KAORI
2月7日(土)：SHINICHI OSAWA
2月8日(日)：Timothy Really Lab.
2月9日(月)：LEMI、YOSEEK
2月10日(火)：DJ HASEBE
2月11日(祝)：SHINGO NAKAMURA
光と音と人が交錯する瞬間の連続が新しい都市を描き出す「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」。街と一体となった没入・体験型プロジェクションマッピングを体験してみよう。
開催概要
TAKANAWA LIGHT JOURNEY
日時：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) / 18時〜20時30分
場所：TAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Park(2階・改札階)
EKINAKA DJ -WINTER ʼ26
日時：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) / 20時30分〜22時30分(予定)
場所：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 テラス
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
