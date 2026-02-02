内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。超高齢社会といわれるなか、高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「現実は『高齢者に優しい社会』とは程遠い。社会全体で尊ぶどころか、『高齢者ぎらい』の空気を醸成しているのが現状」と指摘しています。そこで今回は、和田先生の新著『「高齢者ぎらい」という病』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】ベストセラー精神科医が怒りと希望の緊急提言！和田秀樹『「高齢者ぎらい」という病』

* * * * * * *

「高齢者の事故が多い」という印象

警察庁が公表している資料によると、日本で２０２４年に起こった交通事故は29万８９５件、そのうち死亡事故は２５９８件で、交通事故死者数は２６６３人となっています。つまり単純に計算すれば、一日あたり約７９７件の交通事故が起き、そのうちの約７.１件が死亡事故となり、約７.３人が亡くなっているのです。

それが死亡事故だとしても、すべてが全国ニュースで取り上げられるわけではありません。だから、平均で一日に７.１件もの死亡事故が日本のどこかで起こっているなんて知らない人もたくさんいるのではないでしょうか？

ところが、高齢者が起こした事故であれば、それだけでニュース性があると判断され、取り上げられる可能性は一気に高まります。そして、死亡事故である場合はもちろんのこと、それ以外の場合でも、「運転者は75歳男性」というテロップを表示するなどして、「高齢者」という属性をわざわざ強調しながら報じたりするわけです。

そのような報道が増えるだけでも、「最近、高齢者の事故が多いな」という印象を与える効果は十分あると思うのですが、ある時期からは「高齢者がまた事故を起こしました」などというふうに、その印象をさらに強化する表現も目立つようになりました。

「高齢者は運転するな」という空気

その結果、「高齢者ばかりが事故を起こしている」という思い込みが世の中を支配し始め、できあがったのは「高齢者は運転するな」という空気です。

その空気は一過性のものに収まることはなく、２０１７年からは、免許更新時の認知機能検査の結果によっては医師の診断を経たのちに免許を取り消すことが法的にも可能となりました。

また、多くの自治体や警察も「75歳以上の方は返納を検討しましょう」などと呼びかけるようになり、今や「75歳以上＝運転をやめるべき年齢」というのが、半ば常識化しつつあると言っても過言ではありません。

だから、事故を起こしたわけでもないのに周囲の目や家族の言葉に押され、意に反する自主返納をさせられてしまう高齢者も増えているのです。

「高齢者が人をたくさん死なせている」という偏向報道

先ほども書いたように、２０２４年には２５９８件もの交通死亡事故が起きています。では、そのうち、世の中の人たちが免許返納をさせたがっている75歳以上のドライバーが起こした死亡事故は何件だと思いますか？

答えは、４１０件です。



（写真提供：Photo AC）

つまり、死亡事故全体からすれば実は15％程度なのです。少なくとも、「またしても」などと強調されるような数字でないことは明らかなのではないでしょうか。

ただ、免許保有者全体に占める75歳以上のドライバーの割合は９.７％なので、人数の割には多いのは確かです。また、免許人口あたりでは75歳以上の高齢運転者による死亡事故は75歳未満の約２倍の発生件数であり、近年は増加傾向にあるというデータも示されてはいます。

もう一つ参照すべきこと

しかし、もう一つ参照すべきなのは「車両単独事故の構成率」です。「車両単独事故」というのは、他の車両や歩行者を巻き込まない事故のことで、同じく警察庁の統計によれば、この数値は75歳未満の約２.５倍にもなっているのです。

これが何を意味するかわかりますか？

結論から言えば、高齢運転者が起こしている死亡事故の多くは、他人を巻き込まない事故、すなわち自損事故だということです。言い換えれば、「免許人口あたりで見ると、高齢運転者は死亡事故を発生させる確率が高い」といっても、それは「高齢者が他人をたくさん死なせている」という意味ではありません。むしろ、自分自身が犠牲になっているケースが他の世代より明らかに多いのです。

だから別にいいじゃないかと言いたいわけではありません。

多くの人たちが大手メディアの偏向報道によって抱かされている印象と事実にはこれほどまでに大きな乖離があるということを知っていただきたいのです。

※本稿は、『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を再編集したものです。