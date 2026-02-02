「ポイ活」を知っていますか。買い物の際に付与されるポイントを貯めて使う活動のことです。「面倒くさそう」と思ってしまうかもしれませんが、「ちりも積もれば山となる」。物価高の今だからこそ、ポイントをうまく活用して、楽しく賢く買い物しましょう（構成：塚原沙耶 イラスト：ハニュウミキ）

あちこちで貯めて使える「共通ポイント」

スーパーマーケットやドラッグストアで買い物をすると、必ずと言っていいほど、レジで「XXポイントをご利用ですか？」と聞かれます。後ろに並んでいる人がいたりして、あわてて「大丈夫です」と答えてしまうという方も多いのではないでしょうか。

でも、少額の買い物であっても日々の積み重ねは馬鹿にできません。「よくわからない」「スマホを使いこなせないと難しいのでは？」と思っている人もいるかもしれませんが、実は貯める方法はスマホに限らないのです。気軽にできる「ポイ活」をご紹介しましょう。

まず知っておいていただきたいのが、「共通ポイント」という仕組みです。店ごとにポイントを発行する仕組みは、昔からあります。例えば、お店発行のカードにスタンプを10個集めたら500円割引、といったサービスはいろいろ実施されていますよね。

一方、共通ポイントとは、企業のグループや業界を超えて、たくさんのお店で活用できるポイントです。

加盟店は幅広く、全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ファミリーレストラン、ファストフードチェーン、ガソリンスタンドなど、いろいろな店で共通ポイントを貯めることができ、食品や日用品、外食など、日常のあらゆる場面でそのポイントを使うことができるのです。

代表的な共通ポイントは、「楽天ポイント」「dポイント」「Pontaポイント」「PayPayポイント」「Vポイント」。自分の買い物行動を振り返り、よく行くお店で利用できる2種類程度のポイントに絞って貯めていくと効率的です。



「二重取り」「三重取り」できる場合も

では、共通ポイントをどのように貯めたらいいのでしょうか。現金主義の方は、まず「ポイントカード」を作りましょう。「楽天ポイント」「dポイント」「Pontaポイント」は加盟店であれば、基本的にカードを発行してくれます。利用者情報を登録して申し込めばOKです。

登録が済めば、買い物のたびにレジでカードを提示することでポイントが貯まり、「ポイントを使ってください」と言えば、貯まったポイントを支払いに使えます。

なお、「PayPayポイント」はキャッシュレス決済のみのサービスで、ポイントカードはありません。「Vポイント」はポイントカードもありますが、取り扱い店舗が限られています。

クレジットカードをお使いの方は、カード会社からのポイントも還元されますので、確認してみましょう。店頭でクレジットカードを使って買い物をする際、共通ポイントのカードも提示することで、両方を貯められます。ポイントの「二重取り」ができるというわけです。

さらに、例えばドラッグストアのマツモトキヨシで「マツキヨココカラポイントカード」を持っていれば、そのお店のポイントと共通ポイント、クレジットカードのポイントで「三重取り」に。

それぞれの還元率が1%なら、買い物額の3%が貯まりますし、ポイントアップデーなどを利用すればもっと大きくなるのです。

新規でクレジットカードを作る場合、楽天ポイントを貯めるなら楽天カードにするなど、共通ポイントと提携するクレジットカードを選びましょう。ポイント還元率が高くなり、キャンペーンを上手に利用することで、より効率的に貯められるというメリットがあるからです。



「貯金」ではないから定期的に使って

日々の買い物以外にも、ポイントをたくさん貯められる機会があります。電気、ガス、水道などの公共料金、保険料、携帯電話料金などの支払いを口座振替からクレジットカード払いに変えることで、クレジットカードのポイントが貯まるのです。切り替えには手間がかかりますが、一度やってしまえばあとは自動的に貯まっていきます。

こうしたポイ活で声を大にしてお伝えしたいのが、「ポイントは貯金ではない」ということ。貯まったポイントは定期的に使いましょう。付与されたポイントは「期間限定」の場合や、ある日突然失効することもあります。

たとえ10万ポイント貯めたとしても、もしその会社がある日「ポイントサービスをやめます」と言えばゼロになってしまうのです。

例えば、近所のスーパーの買い物ではポイントを使う、ドラッグストアでトイレットペーパーを買う時はポイントで支払うなど、マイルールを設けてもいいかもしれません。

今はあらゆる商品が値上がり傾向にあります。ポイ活で1ヵ月に1000円分貯まったら、スーパーでの3000円の買い物が2000円でできるわけです。これは大きな物価高対策といえるでしょう。



●クレジットカード活用でのポイント獲得例（図を拡大）

電子マネーでも貯められる！高齢者向けのお得なカードも

磁気カードにあらかじめお金をチャージ（入金）して使う電子マネー（プリペイドカード）をご利用の方も多いでしょう。

代表的なものとしては、交通系の「Suica」や「PASMO」、イオンが提供する「WAON」、セブン‐イレブンやイトーヨーカドーで使える「nanaco」など。

チャージではなく、クレジットカードと連携して後払いにしたり、銀行口座から即時引き落としにしたりすることも可能です。電子マネーでもポイントが貯められます。

※2025年12月時点での情報です

