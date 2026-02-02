ライター兼編集者の穴澤賢さんは、愛犬たちが快適に暮らせる環境を求めて、2023年に八ヶ岳に移住しました。今回は、そんな穴澤さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』から一部を抜粋し、穴澤さんが山への移住を考えるきっかけになった、愛犬「富士丸」のエピソードをお届けします。

【書影】犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!穴澤賢『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』

* * * * * * *

山に惹かれるようになったわけ

山で暮らしたいと思うようになったきっかけを話すのには、時間を少し遡らないといけない。

大阪府豊中市の庄内という街で生まれ育った私は、山への憧れなんて一切なかった。パンチパーマをかけた中学生がうろつくような下町で（当時）、私といえばバンドマンに憧れ、部屋で音楽を聴いたり、ギターを弾いたり、インドアな青春時代を過ごした。

28歳で上京してからはバンド活動にあけくれ、アウトドアとは正反対の高円寺や下北沢の居酒屋で飲んだくれる毎日だった。音楽では食えないから派遣社員やバイトなどをして、稼いだお金は家賃と酒代で消える生活だった。絵に描いたような駄目人間で、追いかけていた夢すら忘れて堕落していた。

そんな私の転機となったのは、富士丸という犬との出会いだった。当時私は30歳で一度目の結婚をしていたが、二人揃って稼ぎが少なく、心に余裕がなくなり、次第に関係がギスギスしていった。そんなときに妻が「犬を飼いたい。犬がいればうまくやれる気がする」と言ってきたのだ。

暮らしに余裕がないのに何を言ってるんだと思ったが、犬を飼いたい気持ちはあった。なぜなら子どもの頃から実家にはいつも犬がいて、大好きだったからだ。

そこで私が妻に出した条件は「ペットショップでは買わない。里親募集している犬をもらうなら飼ってもいい」というものだった。子どもの頃から犬はもらってくるもので、「犬を買う」という行為に強い抵抗があったからだ。

富士丸との出会い

それから「いつでも里親募集中」というサイトを眺める日々が続いたが、ある日、一枚の写真に目が止まった。千葉にあるブリーダーのところでコリーが柵をぶち壊してハスキーを孕ませて生まれてしまったという仔犬たちが並んでいた。写真の横に、誰かもらってくださいと記載されていた。

そこで連絡して千葉まで夫婦で訪ねて行った。案内されたケージの中には、5頭ほどの仔犬がワンキャン鳴いていたが、その奥に隠れている一番小さいやつがいた。出してもらうと、そいつは目がブルーで、頭が大きくバランスが悪くてなんだか変な犬だった。だけどなぜか、私は妻に相談もせず「こいつ、連れて帰ってもいいですか？」と言っていた。それが富士丸との出会いだった。

それからのことは割愛するが（詳しくは『ひとりと一匹』（小学館文庫）参照）、結局犬を迎えても夫婦関係は改善せず、半年ほどの別居を経て離婚した。わずか1年半ほどの結婚生活だった。離婚の条件はひとつだけ。妻も富士丸を引き取りたいと希望したが、会いたいときはいつでも会わせるという約束で私が引き取ることになった。二人とも富士丸を溺愛していたのだ。

そして渋谷区初台の1LDKで富士丸とのひとりと一匹の生活が始まったわけだが、その頃、私は音楽の道は挫折して、あるデザイン事務所で健康雑誌のライター兼編集者見習いをしていた。けれど、その健康雑誌が売れなくてすぐに廃刊になり、デザイナーではない私の仕事はなくなった。

「富士丸な日々」というブログを始めた

それでもクビにしなかった社長には感謝しているが、やることがないから出社しても暇で仕方ない。だから2005年「富士丸な日々」というブログを始めた。ライター見習いだったから文章の練習のつもりだった。

当時は人気ブログランキングなどが注目されている時代だったが、「富士丸な日々」のランキングがぐんぐん上昇していき、半年も経たずペット部門で1位になった。

すると、あちこちの出版社からオファーが来るようになり、2006年には初の著書が出版された。その後も取材や出版の依頼が来る度、すべてを引き受けていた。

当時の私はそんな状況をどう捉えていたかというと、「この人気は一過性のものだな」と冷めていた。長らく鳴かず飛ばずだったバンド活動の経験から世の中そんなに甘くはないと思っていたし、今のうちに次のことを考えておかないとブログ人気の波が引いたら終わる、と考えていた。

だから取材に来る雑誌の編集者に「エッセイも書けますよ」などと言って逆営業してみたりしていた。エッセイなんて書いたこともなかったのに。

そしたらありがたいことに本当にエッセイの依頼が来て、初のエッセイ本を出したり、犬の悩み相談や、犬とのお出かけスポットを紹介する連載なんかもやるようになった。ひとつだけ、あるレコード会社のアルバムを紹介する連載もしていたが、それ以外はすべて富士丸絡みだった。

そうしていく中、37歳で私は独立してフリーライターになった。そのほうが稼げるからという理由ではなく、仕事もないのにデザイン事務所に籍を置いているのが申し訳ないと思ったからだ。

山のくだりに早く行くためはしょりまくっているが、結構大変な道のりだった。

相変わらずその頃の私も冷めていて「今は富士丸のしっぽにつかまって空を飛んでるだけだから、早く地面に降りて自分の足で歩きたい」と思っていた。

富士丸のために山に移住しようかな

それでもひとりと一匹の暮らしは、とても心地よかった。フリーになったから家で仕事ができるようになったし、連載という名目で富士丸とたくさん遊びに行けた。

そんな日々の中で、少しずつ富士丸のために山に移住しようかなと考えるようになった。山へ遊びに行く度に、目を輝かせて喜ぶからだ。お前のおかげで俺はフリーライターになれた。なら恩返しに、お前が大好きな山で暮らそうか。

最初はぼんやり思っていただけだが、次第に目標になり、なんとか実現したいと考えるようになった。昔から大好きだった「山のふもとで犬と暮らしている」（RCサクセション）という曲が脳内で再生され、私と富士丸だったらとイメージを膨らませていた。

そんなとき、思いがけずチャンスが訪れた。あるハウスメーカーと組んで、私が実際に山に家を建てるまでを連載にしようという企画が立ち上がったのだ。とはいえ、家は実費で購入しないといけない。多少の値引きや特典はあるかもしれないが、土地と家を含めれば何千万というローンを組むことになる。

富士丸のために山へ移住したところで、彼がどれだけ生きるのか。ほぼ確実に私より早くいなくなる。そのことは十分頭ではわかっていた。でもせっかく出会ったんだ、ずっと都会の狭い1DKで暮らすより、山へ行ったほうがうれしいだろ。お前が喜ぶならそれでいいよ。いなくなった後どうするかは、そのとき考えよう。それくらいの気持ちだった。それだけ富士丸のことを心の底から愛おしく思っていたのだ。

この土地にしよう

土地探しは、簡単ではなかった。良いところがあっても価格が高すぎる。安い土地は日当たりが悪かったり、不便だったりする。山梨あたりから蓼科まで色々見て回った。インフラの整った別荘地がいいと悟ったのもこの頃だ。

土地探しと並行して、ハウスメーカーと一緒に家のプランも練った。リビングは広めで、富士丸がどこでも自由に行き来できるようにする。そんな希望を伝え、プランを作ってもらう。それで出てきた案を、後日少し修正する。その過程がすごく楽しかった。

休日の度に、ハウスメーカーの担当者が土地探しに付き添ってくれた。どれくらいの期間探しただろう。半年くらい経った頃だったか、蓼科の別荘地でやっと手頃な土地を見つけた。価格は300坪で500万。けれどそのうち200坪は急な斜面になっている。だから実質使えるのは100坪ほどだったが、ハウスメーカーの担当者曰く「それだけあれば十分ですよ」とのことだった。

近くでクンクン匂いを嗅いでいる富士丸を呼んで聞いてみる。「どう？ ここ気に入ったか？」。

すると寄ってきた彼は、なんだたいした用があったわけでもないんだと、またそのあたりの匂いをかぎ始めた。ご機嫌なようだ。そこで、この土地にしようと決めた。

それから、住宅ローン申請の手続きをしながら、土地の持ち主とも交渉を重ね、土地の売買契約をする日時が決まった。それまでに手付金を払い、契約後に残金を支払い、あの土地が私と富士丸のものになる。そう思うと、心が弾んだ。

出版社のパーティーに参加

その前夜、私はかねてから付き合いのある書評家・東えりかさんに誘われ、出版社のパーティーに参加することになっていた。これからフリーライターとして仕事が増えるよう顔を売っておけというありがたい心遣いだった。

夕方、早めの散歩を終えて、私はパーティー会場へ向かった。「富士丸、ちょっと行ってくるわ」と声をかけて。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

出版社のパーティーは初めてだったが、有名な作家がたくさんいらして、とても華やかな世界だった。柱の影から知っている作家の姿を見て「すげー」とか思っていると、東さんが手招きして紹介してくれたりした。

帰りの道で、俺はこれからもっと頑張らなくてはと思った。そして初台駅に着いたのが22時過ぎだった。近くのコンビニに立ち寄り、自分の酒と、チーズちくわを買った。富士丸はチーズちくわが好きだったからだ。

そして、玄関のドアを開けたら、別の世界が待っていた。

頭が真っ白になった

富士丸が仕事机の下に横たわっていた。私が帰ったのに起きてこない。違和感を感じて顔を覗き込むと、その目はどこも見てなかった。胸に耳をあてても何も聞こえない。全身から力が抜けていた。声をかけてもいくら叩いても反応がない。何が起きたのか理解できなかった。夕方の散歩は普通だったのに。なんの前兆もなかった。この前受けた健康診断でも異常はなかったのに。明日は土地を契約する日なのに。

慌てふためいてかかりつけの獣医に電話したが、皆目見当がつかないとのことだった。心臓か脳、それしか考えられなかった。7歳半だった。頭が真っ白になった。

土地契約は、手付金を放棄して白紙に。家の企画も中止。こうして富士丸と山で暮らす夢は、ある日突然終わった。

※本稿は、『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』（草思社）の一部を再編集したものです。