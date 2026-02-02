「めっちゃうまいやん」宮世琉弥、手描きイラストに絶賛の声！ 「センスしかない」「絵本だそうよ！」
俳優で歌手の宮世琉弥さんは2月1日、自身のInstagramを更新。犬のイラストを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられました。
【写真】宮世琉弥のオリジナル犬イラスト
コメントでは「センスしかない」「いやかわいいすぎるな…」「才能ありまくりだよ」「めっちゃうまいやん」「絵本だそうよ！」「ちゃんとお名前もつけてて愛おしい」「色的にはお名前逆かと思ったけど笑笑」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】宮世琉弥のオリジナル犬イラスト
「ちゃんとお名前もつけてて愛おしい」宮世さんは「暇な時間があったので わんちゃん描きました」とつづり2枚の写真を投稿。青い犬と茶色い犬のイラストです。「えーっと。1枚目がジャクソン 2枚目がミント です！」と名前もつけているようで、愛犬家の宮世さんの犬愛が感じられる作品となっています。
愛犬とたわむれる様子を公開2匹の犬を飼っている愛犬家の宮世さん。9日には「Rudyは、僕と会話ができます！笑」とつづり、愛犬とコミュニケーションをとる様子を公開しました。ファンからは「ワンコ好きにはたまらない」「おやつ返事かわいくて愛しいね」「愛犬ファーストぶりを観て心を打たれました」などのコメントが寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)