TWICE モモ“スパイ風”衣装でファンを魅了！ 「爆ビジュ美人」「可愛すぎ」など反響集まる
TWICEのMOMO（モモ）が、2月1日（日）に自身のInstagramを更新。TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3人から成るユニット“MISAMO”のJAPAN 1st ALBUM『PLAY』の収録曲「Confetti」のオフショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】美しすぎる！ スパイ風衣装を着こなすMOMOの別カット（全7枚）
■“姫カット”も話題
MISAMOは2月4日（水）に、2024年に発売した前作のミニアルバム『HAUTE COUTURE』から約1年ぶりのリリースとなるアルバム『PLAY』を発売。今回モモが披露したのは、本作の収録曲「Confetti」のミュージックビデオのビジュアルを収めたオフショット7枚だ。
写真には、光沢感のある黒のボディスーツを着こなしたモモが、カメラ目線やポーズを決めている様子が。中には銃を持っている1枚などもあり、その姿はまるでスパイのようにも見える。
また、モモといえば最近はショートカットのヘアスタイルが印象的だったが、今回は黒髪のロングヘアを姫カットに整えて印象をチェンジ。
彼女の新たな一面に魅了されたファンからは、「爆ビジュ美人」「可愛すぎ」「最高まじ天使」「ももちゃんの姫カットまた見られるなんて思わなかった」などのコメントが集まっている。
ちなみに、MISAMOは、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、一夜限りのスペシャルイベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」に出演。トークショー＆ミニライブがグラマシーパーク特設会場で開催され、当日は「Confetti」が世界初披露される予定だ。
引用：「MOMO」Instagram（@momo）
