平均気温はほぼ平年並か...東北地方の向こう1か月(1/31～2/28)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間・降雪量は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （１/３１～２/２８）
＜予報のポイント＞
・冬型の気圧配置が強まる時期や低気圧の影響を受けやすい時期があるため、東北日本海側の向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降雪量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目１/３１～２/６＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
＜２週目２/７～２/１３＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
＜３～４週目２/１４～２/２７＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
