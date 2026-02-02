¡Ö¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×Ä¶¥ì¥¢¡ª½ï·ÁÄ¾¿Íà¥«¥é¥ª¥±Ç®¾§á¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡×
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼&¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÇ®¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½ï·ÁÄ¾¿Í¤ÎÄÁ¤·¤¤¥«¥é¥ª¥±Ç®¾§¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç·¸Ä¹¤Î°ÂÆ£Ä¾»ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½ï·Á¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡ÖÂè1ÏÃ¤Î°ÂÆ£¤ÎÇ®¾§¥·¡¼¥ó¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡½ï·Á¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ï·Á¤¬¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼&¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÇï¼ê¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿ÆËÓ²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤ ¾¼ÏÂ¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬ºÇ¹â¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£