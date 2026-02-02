RCランス戦でGKと衝突し、倒れ込んだ瀬古。（C）Getty Images

　リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢に怪我の可能性があるようだ。

　現地１月30日に開催されたリーグ・アン第20節で、ル・アーブルが敵地でRCランスと対戦し、０−１で敗れた。

　この一戦で、今季ここまでリーグ戦全試合に出場している瀬古はいつも通り先発。チームは敗れたものの、現地メディア『Maxifoot』に「チームに落ち着きをもたらした。相手の中央突破を抑える上で非常に重要な役割を果たした」と高評価を受けるなど、好パフォーマンスを披露した。

　一方で、フランスメディア『Paris-Normandie』によると、この25歳日本人DFに負傷の疑いがあるという。RCランス戦の80分に自陣ボックス内で味方GKと接触して倒れ込む場面があった。
 
　同メディアは次のように伝えている。

「相手選手に背中を押された後、GKリオネル・エンパシと衝突した瀬古に懸念が寄せられている。試合終了までピッチに残ることができたものの、次戦への出場は不透明だ。ル・アーブル指揮官は『状態は良くないようだ』と述べている。肋骨の深刻な損傷とみられ、早急に予定されているメディカルチェックで詳細が判明するだろう」

　現在、森保ジャパンは負傷者が絶えない。瀬古の怪我が軽症であることを願うばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

