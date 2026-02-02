ファイターズは２月１日から春のキャンプがスタートしました。



初日の１日はさっそく新選手会長の清宮幸太郎選手がファンをわかせました。



１日午前７時ごろ、選手たちが続々球場入りする中、２０２６年も新庄監督はキックボードに乗って球場に入りました。

沖縄県名護市で始まったファイターズの春のキャンプ。



１月３０日に発表された今シーズンのチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」の文字をバックに選手たちが汗を流しました。





ドミれは「支配する」というドミネイトから圧倒的に勝ち切るという決意が込められています。気温１７℃の中、万波中正選手はひとりノースリーブ姿にー昨シーズンよりもひとまわり大きくなった姿を見せていました。

また、開幕戦で新庄監督から「４番サード」を名言されている郡司裕也選手が、新たな背番号「３」をファンやチームメートに披露しました。



（郡司裕也選手）「みんなから「似合っているよ」と言われて嬉しかった。僕からは（背番号３が）見えないので、みなさんが似合っているかを判断していただければと思う。ＤＯＭＩるためには４番が一番圧倒的な成績を残さないといけないので、開幕からすべての敵をＤＯＭＩれるようにやっていきたい」

そして、新庄監督はキャンプ初日からブルペンに姿をあらわすと…



初めてＷＢＣ日本代表に選ばれた北山亘基投手に対し、投球フォームのクセなどについてアドバイスを送ったということです。



また、北山投手とともにブルペン入りしたプロ５年目の達孝太投手は、ストレートや変化球を交え、キャンプ初日から６２球を投げ込みました。

午前中の全体練習を終えグラウンドに姿を見せたのは、今シーズンから選手会長となった清宮幸太郎選手です。



（清宮幸太郎選手）「まだグラブ新品で～す！」



（コーチ）「だから何だ！！」



居残りで守備練習を行った清宮選手。



オフにも取り組んできた守備を披露し、名護に集まったファンをわかせました。



（清宮幸太郎選手）「やっぱり見られていたほうが気も引き締まりますし、みんながけがなく僕も含めてやれるのが一番だと思っています」



ファイターズの沖縄キャンプは２月２４日まで続きます。