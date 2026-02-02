ジュニアの5人組「ACEes」が2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登場した。

5人は同社のブランドキャラクターに就任。7日から放送される同社の新CMに出演する。同社から直径48センチ高さ40センチの巨大ケーキを贈られると、作間龍斗（23）は「作り方が気になります。（ケーキを）メンバーカラーにするっていうのは相当難しい」と興味津々だった。

作間は「メンバーを笑顔にしたいとき、どんなシチュエーションでどのケーキを贈りたいか」という質問に「“コロコロくまさん”を食べて美味しく転げ回る“コロコロさくまさん”の動画を送りたい」と“迷”回答。司会から深掘りされると「これはそのままですよ。いつ見ても笑えるっていう。僕は不二家さんとともに笑顔を届けたいので」と熱弁。

那須雄登（24）に「これを会見で言う作間が一番怖い」とツッコまれると、作間は「大人の方々を目の前にこれを言うのは心を締め付けられているんですけど…」と苦笑い。佐藤龍我（23）が「大丈夫！多分皆さん、マスクの下で笑ってくれてる！」とフォローすると、作間は「笑っていない方には、この後“コロコロさくまさん”を送りつけます！」と宣言し会場を笑わせた。