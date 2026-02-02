真木よう子、第2子妊娠を伝えた16歳長女の反応を告白「複雑だったと思う」
俳優の真木よう子が、2月1日に放送されたABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#1にゲスト出演。第2子妊娠を伝えた16歳長女の反応を明かした。
【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子
43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせた。長女への妊娠報告を振り返り、「複雑だったと思う。思春期なので…」「お父さんが（事実婚の）パートナーというのもあったし…」と語った真木。しかし、いざ次女が生まれると長女は激変。「すごく可愛がってくれる、パートナーと同じくらい頼りになる」と明かした。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子
43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせた。長女への妊娠報告を振り返り、「複雑だったと思う。思春期なので…」「お父さんが（事実婚の）パートナーというのもあったし…」と語った真木。しかし、いざ次女が生まれると長女は激変。「すごく可愛がってくれる、パートナーと同じくらい頼りになる」と明かした。