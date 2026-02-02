有吉弘行、第2子誕生を発表→数日前のインスタ投稿に注目集まる「すごく可愛らしい足」「伏線回収できました！」
お笑い芸人・有吉弘行（51）が、1日放送のJFN『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）に出演。第2子が誕生したことを明かした。この発表を受け、有吉が数日前に行っていたインスタ投稿に注目が集まっている。
【写真】「すごく可愛らしい足」1月29日のインスタ投稿で有吉弘行がアップした写真
有吉は2021年4月、元フリーアナウンサーの夏目三久さんとの結婚を発表。24年3月には、第1子誕生を公表した。
1日の放送では、冒頭のトークで「ケンコバさんも結婚されたということで…」と50代でパパになる芸人が増えているという話題に。有吉は「かく言う私も第2子が生まれてしまいましてね。51で2児の父になるという」と突然打ち明けた。
スタジオから「ホントですか？」「おめでとうございます」と驚きのリアクションや祝福の言葉が送られると、有吉は「だからこの1週間、2週間ぐらいの間、妻も不在で私はワンオペで子どもの面倒を見ています」とも語り、「激烈に疲れております」と笑いを誘った。
“突然の発表”を受けて再注目されているのは、有吉が1月29日にインスタに行った投稿。有吉は「感謝」とつづり、赤ちゃんらしき小さな両足を写したモノクロ写真を掲載していた。
投稿当初は「だれの？」「赤ちゃんの写真みたい」「赤ちゃんが生まれたのかと一瞬」「なにに感謝？だれの足なん」と物議をかもしていたが、第2子誕生の発表を受けて“理解”した人が多かったよう。
コメント欄には「『感謝』という有吉さんのコメントが『赤ちゃんの誕生』だったんですね」「これが匂わせだったとは」「伏線回収できました！」「すごく可愛らしい足ですね」「第二子お誕生、おめでとうございます」などといった声が新たに寄せられている。
