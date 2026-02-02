『光る君へ』藤原道長を演じた柄本佑、奈良で音声ガイド登場へ 特別展『神仏の山 吉野・大峯』
俳優・柄本佑が、奈良国立博物館で開かれる特別展『神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美―』（4月10日〜6月7日）で、音声ガイドナビゲーターを務めることが決まった。
【写真】『光る君へ』「お昼から刺激が…」吉高由里子×柄本佑のラブシーン
柄本は、2025年のNHK大河ドラマ『光る君へ』で藤原道長を演じた。特別展では、自然と神仏への信仰が一体となって生み出された吉野・大峯の宝物が披露される。道長も訪れたとされる土地であり、柄本が神仏の山へ分け入るような臨場感で案内する。
■奈良国立博物館 特別展『神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美―』
2026年4月10日（金）〜6月7日（日）
前期：4月10日（金）〜5月10日（日）／後期：5月12日（火）〜6月7日（日）
※会期中、一部の作品は展示替えを実施
休館日：毎週月曜日 ※ただし4月27日（月）、5月4日（月・祝）は開館
開館時間：午前9時30分〜午後5時 ※入館は閉館の30分前まで
観覧料金：
当日 一般2000円、高大生1500円、中学生以下無料
前売・団体 一般1800円、高大生1300円、中学生以下無料
音声ガイド
貸出料金：1台700円（税込）
アプリ版「聴く美術」（期間限定配信）：800円（税込）
解説ナレーター：幸田夏穂
特別出演：総本山金峯山寺 管長 五條良知・奈良国立博物館 山口隆介
