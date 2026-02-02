“野生馬”生息の地で「ウマリンピック」…着ぐるみで50m激走　コミカルな姿が会場の笑い誘う　宮崎・串間市

ミラノ・コルティナオリンピックの開幕が近づく中、ちょっと変わった“オリンピック”が開催されました。

舞台は宮崎・串間市です。

「ウマリンピック世界大会」と題して、この週末に行われたイベント。

参加した人は馬の帽子を被ったり、着ぐるみを着ています。

盛り上がりを見せたのが、馬の着ぐるみのまま走る50メートル走。

空気で膨らませた着ぐるみは、さすがに走りづらそうですが、そのコミカルな姿が会場の笑いを誘っていました。

参加者は「難しかったです」「楽しかったです」と話しました。

「ウマリンピック」が行われた串間市にある都井岬では、日本で唯一、約100頭の馬が野生本来の姿で暮らしています。

2026年は午年ということもあって、例年より多くの観光客でにぎわっているそうです。

TATEGAMI合同会社・吉田奈穂さん：

（都井岬の）ルールを知るために、都井岬をより知るための競技みたいな。運動会みたいに楽しく理解してほしい。

午（うま）年の2026年は「ウマリンピック」を11月にも開催することを検討しているということです。