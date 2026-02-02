■明治安田Jリーグ構想リーグ 開幕イベント（2日、東京・MUFGスタジアム）

【写真を見る】Jリーグ「百年構想リーグ」開幕イベント U23アジア杯MVP・佐藤龍之介「開幕から自分の力を出してタイトルを取りたい」

サッカー・Jリーグの開幕イベントが2日、東京のMUFGスタジアムで行われた。Jリーグチェアマンの野々村芳和氏（53）、初代チェアマンの川淵三郎氏（89）に加え、J1全20クラブの選手代表20人が出席。

34年目を迎えたJリーグ。今年は6日に開幕する「百年構想リーグ」からスタートする。これまでは2月に開幕し、12月に閉幕していたが、今季からリーグ戦を2026年8月開幕、翌27年6月に閉幕する形へ移行する。それに伴い、2月6日から約4か月間はJ1の20クラブを東西10チームずつに分けて戦う「百年構想リーグ」を開催する。



昨季9年ぶりにJ1優勝を果たした鹿島アントラーズからは松村優太（24）が登壇し、「シーズンインしてキャンプも非常にいい形で、チームはいい仕上がりで開幕に向けて準備はできている」と話した。

その鹿島と開幕戦で対戦するのはFC東京。1月のU23アジア杯で史上初の連覇に大きく貢献し、大会MVPにも輝いた佐藤龍之介が今季から復帰する。19歳の若武者は「相手に不足ないと思うので、開幕から自分の力を出してタイトルをとりたい」と闘志を燃やした。

17年ぶりにJ1復帰を決めたジェフユナイテッド千葉からは鈴木大輔（36）が出席し、「ここまでチームとしてもクラブとしても積み上げてきたものを、素晴らしい対戦相手、数々のチームに思い切りぶつけていきたい」と、J1での戦いを見据えた。





百年構想リーグではPK戦での決着も増えると言われている。柏レイソルで昨季チーム最多の11ゴールをあげた細谷真大（24）は「（PKの機会が増えるのは）とても嫌です。90分で終わらせるように頑張りたい」と話し、サンフレッチェ広島の守護神・GKの大迫敬介（26）は「ゴールキーパーがヒーローになる試合は限られてるんですけど、このシーズンはそのチャンスがたくさんあると思っているので、自分たちが試合を勝たせられるように頑張りたい」と意気込んだ。



【明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第1節】

■2月6日

横浜F・マリノス VS FC町田ゼルビア（日産スタジアム）

京都サンガF.C. VS ヴィッセル神戸（サンガスタジアム）

V・ファーレン長崎 VS サンフレッチェ広島（ピーススタジアム）

■2月7日

ジェフユナイテッド千葉 VS 浦和レッズ（フクダ電子アリーナ）

FC東京 VS 鹿島アントラーズ（味の素スタジアム）

セレッソ大阪 VS ガンバ大坂（ヨドコウ桜スタジアム）

■2月8日

川崎フロンターレ VS 柏レイソル（とどろきスタジアム）

東京ヴェルディ VS 水戸ホーリーホック（味の素スタジアム）

アビスパ福岡 VS ファジアーノ岡山（ベスト電器スタジアム）

名古屋グランパス VS 清水エスパルス（豊田スタジアム）



＊トップ写真はFC東京の佐藤龍之介選手（左）と鹿島アントラーズの松村優太選手（右）