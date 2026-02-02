藤木直人（53）が2日、都内で行われた総務省主催の「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会に、ともにイメージキャラクターを務める谷まりあ（30）と出席した。

藤木は「大変重大なオファーで光栄。父親から『感動した。偉い』ってメールがきて、53歳になっても親に褒められることあるんだってびっくりしました」と、就任時の周囲の反応を明かした。「急激に状況が変わっていく中、海外情勢も含めてとても大切な選挙。僕は3人子どもがいるんで、次の世代にどのような日本を渡してあげられるのかなと、今日だけじゃなく明日あさってを考えながら投票することが大切」と話した。

投開票は8日に予定されている。「せっかくなら8日に投票したいと思っているんですけど、今ドラマの撮影に入っていて。8日にもし撮影が入ったとしても、期日前投票というシステムあるんで安心してます」。普段の俳優業は視聴率を求める仕事だが「今回もすごく数字が欲しい。投票率が上がってくれるとうれしいな。ぜひスケジュールを捻出して1人でも多くの方に投票に行っていただきたいですし、一緒に明日の日本をつくっていけたら」と有権者に呼びかけた。