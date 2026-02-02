ＪＲＡは２月２日、１着賞金が１０００万ドル（１５億円超）のサウジカップ・Ｇ１（２月１４日・日本時間２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）の馬券発売を行うことを発表した。

日本からは３頭が参戦予定で、２５年の年度代表馬のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が初の連覇をかけて挑む。

前走の有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）、昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）も出走を予定している。

発売方法はインターネット投票（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ会員）と、キャッシュレス投票「ＵＭＡＣＡ」の２種類。いずれも単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単の７式別で、日本国内独自のオッズが適用される。

インターネット投票は１４日の７時〜発走予定時刻の２分前、キャッシュレス投票は当日の各事業所での発売開始から発走予定時刻の２分前となっている。