Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。

選手は各チームから１人ずつ参加。壇上の選手インタビューでは、百年構想リーグで行われるＰＫ戦について話題が及んだ。昨季１１得点で日本人２位タイの得点数を誇った柏のＦＷ細谷真大は「とても嫌です」と苦笑いで本音を吐露すると、「９０分で終わらせるように頑張りたい」。昨季ＰＫでリーグ最多タイの６得点を獲得し、成功率も１００％の“巧者”である名古屋のＭＦ稲垣祥も「いつ外すか分からない。１本１本緊張感を持ってやりたい」と気を引き締めた。

重圧もあるが、ＧＫにとってはヒーローになる絶好の機会でもある。今年６月開幕の北中米Ｗ杯の日本代表選出に期待がかかる広島のＧＫ大迫敬介は「試合の中でＧＫがヒーローになる試合は限られているが、このハーフシーズンはたくさんあると思う。自分たちが試合を勝たせられるように頑張りたい」と気合を入れた。

百年構想リーグの地域リーグラウンドは９０分で勝敗が決しない場合はＰＫ戦が実施される。９０分で決着がついた場合の勝ち点は従来通り勝ちが３、負けが０だが、９０分同点の場合はＰＫ勝ちが２、負けが１になる。変則ルールが採用されたことで、ＰＫ戦をものに出来るかが今回の特別大会の鍵になる。