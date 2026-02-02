ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓが２日、都内で不二家「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」ブランドキャラクター発表会に出席した。

ＡＣＥｅｓは、同社のロングセラーチョコレート「ＬＯＯＫ」と、「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ」のブランドキャラクターに就任。この日から５人を起用した新ＣＭが公式ブランドサイトで公開され、７日から順次テレビＣＭが放映される。

５人は色とりどりのスーツ姿で登壇した。イベントでは今年挑戦したいことについてトーク。菓子作りが得意な作間龍斗は、「不二家の製造ラインに侵入して研究したい」と意欲を見せれば、佐藤龍我も「不二家の工場見学にいきたい」とリクエストした。

那須雄登は「グループの（ダンスの）振り付けにチャレンジしたい」。深田竜生は「全メンバーの家族に会いたい」とほっこり回答で会場をなごませた。

浮所飛貴は、「外国語を習得する、資格をとる、ひとり海外旅行、世界一周旅、おしゃれになる、何かのランキングで１位になる。欲張りに行きたい」とアンケートにびっしりと目標を書いたことを明かすと、作間は「活動に支障でるので世界一周だけ諦めて！」と思わずつっこんだ。

さらに、浮所は「今年はメンバー全員が午年の年男で縁起がいい年」と掲げ、「デビューできた時には、不二家のいちごのショートケーキのホールをみんなで食べたい！」と夢を明かしていた。